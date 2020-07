सड़क पर आराम कर रहा था गैंडा, सिक्योरिटी गार्ड ने गाड़ियां रुकवाकर कहा- नो डिस्टर्ब - देखें VIDEO

गैंडा की वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है.बगोरी रेंज में बंदर ढाबी इलाके के पास एक गैंडा भटक गया था और NH37 के पास आराम कर रहा था. तभी नेशनल पार्क के सिक्योरिटी गार्ड ने गाड़ियां रुकवाकर कहा- नो डिस्टर्ब. साथ ही वहां से गुजर रहे लोगों को साइड से गाड़ी निकलने के आदेश दिए जा रहे थे. और गाड़ी धीमी गति से चलाने की भी सलाह दी जा रही थी. इस वीडियो को ट्वीट करते हुए @nagaonpolice को भी टैग किया गया था.

A rhino have strayed out near bandar dhubi area at Bagori Range yesterday and taking rest near NH37. The DRIVE OUT Operation is being carried out to guide the rhino to park. Our staffs along with @nagaonpolice are guarding the area. Drive Slow.@ParimalSuklaba1@RandeepHoodapic.twitter.com/3avQXbqtHF — Kaziranga National Park & Tiger Reserve (@kaziranga_) July 18, 2020

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. साथ ही इस वीडियो पर लोग तरह- तरह का कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लोग इतनी ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस वीडियो को अब तक 49 हजार से अधिक बार देख जा चुका है साथ ही इस वीडियो पर 600 से अधिक रिट्वीट 64 कमेंट आ चुके हैं.

साथ ही इस वीडियो में जिस तरह से काजीरंगा नेशनल पार्क ने अहम भूमिका निभाई है वह देखने लायक है. लोग सोशल मीडिया पर काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा शानदार, वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेहद शानदार काम कर रही है.

we need to be extra Cautious to safeguard our Wilds from Poachers. Definitely our Cops & Kaziranga staffs are doing Fabulous job day on day. Kudos for that. Prayers for everyone's Safety???????? — Pawan Sharma (@PawanSharmazz) July 18, 2020

What I feel is that he's super exhausted and injured. Swimming and walking he lost all his stamina. Plz feed him and protect him. Poachers might take chance. Be alert. — Krishna Nath (@Krishna48711873) July 18, 2020

Kaziranga DFO ramesh kumar gogoi observed & Do his best possible duty to save this rhino.. Also try to clear the traffic of highway... pic.twitter.com/aL1wtRfCQq — Gautam Chakraborty (@GautamC73123007) July 18, 2020

Great Job. — Kailash Kumbhkar- WTI Traveller (@KailashKumbhkar) July 18, 2020

???? — Eternal Traveller ???????? (@TravelerEternal) July 18, 2020