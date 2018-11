13 साल के ऋषभ जैन ने पैनक्रिएटिक कैंसर (अग्नाशय कैंसर) का जड़ से खत्म करने वाला इलाज ढूंढ निकाला है. ऋषभ के इस इन्वेंशन से लाखों जानों को बचाया जा सकता है. आपको बता दें, पैनक्रिएटिक कैंसर को शरीर में लोकेट करना ही बेहद मुश्किल है. इसी वजह से इस कैंसर से पीड़ित लोगों का सरवाइवल रेट सिर्फ 7 से 12 प्रतिशत ही होता है.वहीं, ऋषभ के इस आविष्कार से पैनक्रिएटिक कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो, उस जगह को टार्गेट कर इस कैंसर को धीरे-धीरे कम कर देता है. जबकि डॉक्टर अग्नाशय (Pancreas) के आस-पास के एरिया के सेल्स को खत्म कर इस कैंसर का इलाज करते हैं, जिसमें बहुत सारे हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं.

It's Pancreatic Cancer Awareness Month! 2018 #YoungScientist winner Rishab Jain, a 13- year-old from Oregon, developed an algorithm using machine learning to help doctors better locate the pancreas during cancer treatment @3Mhttps://t.co/hxhKFkEWtPpic.twitter.com/6QyzfMLpkM