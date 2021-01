रिशद प्रेमजी ने अपनी दादी को किया याद, कहा- उनके मूल्यों ने Wipro को दिया आकार...

डॉ. गुलबानो प्रेमजी के बेटे अजीम प्रेमजी (Azim Premji) साल 2020 में भारत में परोपकारी लोगों की सूची में सबसे ऊपर रहे, पिछले साल हर दिन करीब 22 करोड़ किए थे दान. काफी समय पहले प्रेमजी ने कहा था,कि उनकी सोच और कदम और उन्हें धन के साथ क्या करना चाहिए, इन सबके लिए उनकी मां ने प्रभावित किया था.

2019 में पिता अजीम प्रेमजी से विप्रो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने वाले रिशद प्रेमजी ने अपने माता-पिता के साथ अपनी दादी की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की. उन्होंने लिखा, "मेरी दादी डॉ. गुलबानो प्रेमजी, मेरे माता-पिता के साथ अमलनेर में हैं," "वह 1966-83 से विप्रो की चेयरपर्सन थीं और शुरुआती वर्षों में मेरे पिता के लिए एक बहुत बड़ा समर्थन. वह सबसे उदार व्यक्ति भी थीं, जिन्हें मैं जानता था. उनके मूल्यों ने विप्रो के परोपकार के आदर्शों को आकार दिया."

उन्होंने हैशटैग #TheStoryofWipro और # 75YearsofWipro भी जोड़े.

My grandmother Dr Gulbanoo Premji with my parents at Amalner. She was chairperson of Wipro from 1966-83 & a huge support for my father in the early years. She was also the most generous person I knew. Her values shaped Wipro's philanthropy ideals. #75YearsofWipro#TheStoryofWipropic.twitter.com/jnFDnWNoW8