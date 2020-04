ऋषि कपूर से पिछले महीने शख्स ने पूछा था- 'लॉकडाउन में शराब का स्टॉक रखा है?' दिया था ऐसा मुंहतोड़ जवाब

ऋषि कपूर ट्विटर पर काफी एक्टिव थे और मजेदार ट्वीट्स कर लोगों के बीच बने रहते थे. उनके ट्विटर पर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स थे. ऋषि कपूर के कई ट्वीट्स ऐसे हैं, जो काफी वायरल हुए. ये हैं ऋषि कपूर के 5 ट्वीट्स, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और लोगों ने भी खूब पसंद किया.

पिछले महीने मार्च में एक शख्स ने ऋषि कपूर को ट्रोल करने की कोशिश की थी, एक्टर ने शख्स को मुंहतोड़ जवाब देकर ट्विटर पर सभी का दिल जीत लिया था. एक शख्स ने ट्विटर पर उनसे सवाल किया था कि क्या कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन में उन्होंने शराब का स्टॉक रखा है कि नहीं? जिस पर ऋषि कपूर ने लिखा था, 'मेरे देश या मेरी जीवन शैली के बारे में चुटकुलेबाज़ी की तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा. जागरूक और सचेत रहें.' उनके इस ट्वीट को 16 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले थे.

ANYONE CRACKING JOKES ABOUT MY COUNTRY OR ON MY LIFESTYLE, WILL BE DELETED. BE AWARE AND WARNED. THIS IS A SERIOUS MATTER. HELP US TO TIDE OVER THE SITUATION. — Rishi Kapoor (@chintskap) March 24, 2020

2016 में ऋषि कपूर ने फैशन ब्रैंड के कपड़ों का मजाक उड़ाया था, उनके इस ट्वीट को फैन्स ने खूब पसंद किया. जींस की तस्वीर और एक कटी हुई टॉप की फोटो शेयर करते हुए कटाक्ष किया था. उन्होंने लिखा था, 'इन दो के साथ एक भीख मांगने वाला कटोरा फ्री है.' उनका ये मजेदार ट्वीट खूब पसंद किया गया. उनके इस ट्वीट के 6 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले थे.

Buy two get one begging bowl free. Sale at Zara's pic.twitter.com/keoWmlbw70 — Rishi Kapoor (@chintskap) June 27, 2016

पिछले साल ऋषि कपूर ने जूतों की तस्वीर शेयर की थी. उन्होंने ट्विटर यूजर से कहा कि फोटो को जूम करके जूतों की कीमत देखें. साथ ही लिखा, 'जूता सोने का हो या चांदी का पहना तो पांव में...' उनका ये ट्वीट भी खूब पसंद किया गया था. जिसके अब तक 7 हजर से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं.

Zoom on to the prices below and see it. Reminded of the saying. “Joota sone ka ho ya chaandi ka-pehna toh jaata hai paon mein” Crazy! pic.twitter.com/6NjemHFtzE — Rishi Kapoor (@chintskap) June 27, 2019

ऋषि कपूर ट्विटर पर खुद का भी मजाक उड़ा चुके हैं. उन्होंने 2015 में एक रेस्टोरेंट की फोटो शेयर की थी, जिसका नाम आरके चाइनीज फास्ट फूड था. फोटो शेयर कर एक्टर ने कैप्शन में लिखा था, 'मेरा भविष्य. मेरी फिल्मों को भहिष्कार करने के बाद अब बस यह ही रह गया है.'

My future. After all the bashing I have got and threats to boycott my films ab bas Ye hi reh gaya hai! pic.twitter.com/m9EKqj4SBX — Rishi Kapoor (@chintskap) March 22, 2015

2015 में ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर के फैंस की क्लास लगाई थी. उनकी पोस्ट पर लोग रणबीर के लिए कमेंट लिखते थे. ऋषि कपूर ने दो ट्वीट कर लोगों को बताया था कि वो रणबीर के मेलबॉक्स नहीं है. लोगों से उन्होंने कहा था कि वो रणबीर के लिए यहां कमेंट न करें.

Another thing. I am Not and repeat NOT Ranbirs Post Box that you can drop messages or post them. Thank you,I remain yours truly-Rishi Kapoor — Rishi Kapoor (@chintskap) April 21, 2015

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को पहले दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था. इस बारे में खुद एक्टर ने बताया था कि उन्हें इंफेक्शन हो गया है. लेकिन दिल्ली से मुंबई आने के बाद उन्हें वायरल फीवर की वजह से फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. बता दें कि ऋषि कपूर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने विचारों के लिए भी खूब जाने जाते हैं. वह अकसर सोशल मीडिया पर समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं. लेकिन बीते 2 अप्रैल के बाद से ही एक्टर ने एक भी ट्वीट या पोस्ट साझा नहीं की है.