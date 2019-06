न्यूयॉर्क के एक स्टोर में जूते की कीमत देखकर दंग रह गए ऋषि कपूर, कहा- ये क्या पागलपन है

महंगे जूते पहनने का लोग अक्सर शौक रखते हैं लेकिन न्यूयॉर्क के एक स्टोर में जूतों की कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे. अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने यह जूते न्यूयॉर्क के एक स्टोर में देखे और उन जूतों की कीमत जानकर दंग रह गए. स्टोर में जूतों की कीमत 27 लाख रुपए थी. स्टोर में जूतों की शुरुआत 5000 डॉलर( 3.4 लाख रुपए ) से है और कुछ जूतों की कीमत 40 हजार डॉलर (27 लाख रुपए) है. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने बताया कि यह न्यूयॉर्क के सबसे बड़े जूतों के स्टोर में से एक है. इस प्रसिद्ध अभिनेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इन जूतों की तस्वीर भी शेयर की है.

Zoom on to the prices below and see it. Reminded of the saying. “Joota sone ka ho ya chaandi ka-pehna toh jaata hai paon mein” Crazy! pic.twitter.com/6NjemHFtzE