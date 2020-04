Rishi Kapoor: 10 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में देखें ऋषि 'चिंटू' कपूर की ज़िन्दगी की झलक

बताते चले कि ऋषि कपूर दो साल से कैंसर से जंग लड़ रहे थे, सिर्फ इतना ही नहीं इस बीमारी के इलाज के लिए वो न्यूयार्क में कई महीने भी रहें. पिछले साल सितंबर में ही वह भारते लौटे थे. अपने समय के चॉकलेट बॉय और रोमांटिक हीरो कहे जाने वाले ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उनके निधन के बाद डॉक्टरों और परिवार के सदस्यों द्वारा जारी बयान के मुताबिक 'अपने इलाज कर रहे डॉक्टरों का वह अपने अंतिम समय में भी मनोरंजन कर थे'.

गौरतलब है कि ऋषि कपूर ट्विटर (twitter) पर काफी एक्टिव रहते थें. किसी भी विषय पर अपने बेबाक अंदाज से बोले जाने के कारण वह आए दिन सुर्खियों में बने रहते थे. इस दिग्गज स्टार को नम आंखों से श्रद्धांजली देते हुए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी 10 बेतरीन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो.

इस तस्वीर में ऋषि कपूर भारत की महान गायिका लता मंगेशकर के गोद में खेल रहे है. यह फोटो इस साल जनवरी में खुद ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी. इस फोटो में ऋषि कपूर केवल दो या तीन महीने के थे जब उनकी यह फोटो क्लिक की गई. ऋषि कपूर की मौत की खबर सुनते ही लता मंगेशकर ने कहा कि 'मैंने इस बच्चे को अपने आंखों के सामने बड़ा होते देखा.

इस फोटो को ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से साल 2018 में शेयर किया था. जिसमें इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा था, हमेशा चलते रहो

Always on the go.......at the airport pic.twitter.com/8RnyEdZ1Ku — Rishi Kapoor (@chintskap) September 15, 2018

ऋषि कपूर जब भी अपनी फोटो शेयर करते थे उसमें हिंदी सिनेमा के दूसरे स्टार जरूर नजर आते थे. यह फोटो उन्होंने कुछ महीने पहले शेयर किया था जिसमें ऋषि कपूर के साथ अनिल कपूर, प्रोड्यूसर बोनी कपूर और चचेरे भाई आदित्य राज्य कपूर और प्रोड्यूसर टूटू शर्मा भी नजर आ रहे हैं.

Original “Coca Cola” advertisement. Boney Kapoor,Aditya Kapoor, Rishi Kapoor,Tutu Sharma and that cute brat Anil Kapoor( photo courtesy Khalid Mohammed) pic.twitter.com/RXIEUxCAlp — Rishi Kapoor (@chintskap) November 13, 2019

इस फोटो में ऋषि कपूर प्राण के साथ नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि ऋषि कपूर और प्राण ने 30 से अधिक फिल्मों में साथ काम किया है. जिनमें से बॉबी और अमर अकबर एंथनी जैसी हिट फिल्में शामिल थीं.

Man to man talk with the legend - Pran sahab. I have done more than 30/32 films with him. A learning curve! pic.twitter.com/scLTXSOB1M — Rishi Kapoor (@chintskap) January 24, 2020

1970 की सुपरहिट फिल्म 'मेरा नाम जोकर' में अपने पिता राज कपूर के साथ काम किया था. इस फिल्म में वह जोकर बने थे.

“Mera Naam Joker”released on December 18th,1970 at the Novelty Cinema in Mumbai. Here as a teen ager,with the “acrobat duplicate”Clown of dad at its premier. Forgot his name. Just spoke Russian. If you seeing this comrade -“Spaciba bolshoi tavarish” pic.twitter.com/UKGgvxhTpI — Rishi Kapoor (@chintskap) January 2, 2020



फिल्म 'मेरा नाम जोकर' में बेहतरीन काम के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ 'चाइल्ड आर्टिस्ट' का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था.

47 years back “Mera Naam Joker” released on 18th December 1970 @Simi_Garewalpic.twitter.com/rCccKlD9pw — Rishi Kapoor (@chintskap) December 18, 2017

यह फोटो 1977 की फिल्म 'दूसरा आदमी' के प्रीमियर की है. इस फिल्म में उन्होंने नीतू सिंह के साथ काम किया था और 1980 में दोनों की शादी हो गई थी.

Premiere of Doosara Aadmi. pic.twitter.com/kzyhqZtg5S — Rishi Kapoor (@chintskap) October 14, 2019

मदर्स डे पर ऋषि कपूर ने अपनी मां कृष्णा राज कपूर के साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की थी. इस फोटो में मां और बेटे एक पार्टी के दौरान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

'एक सितारा जब दूसरे सितारे से मिलता है'. 29 दिसंबर साल 2017 में राजेश खन्ना के जन्मदिन के मौके पर ऋषि कपूर ने अपनी और राजेश खन्ना की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की थी.

Remembering one of the greatest romantic hero's of our times on his birthday 29th December. Rajesh Khanna. The first Superstar! This is from the film Zamana(1985)@mrsfunnybones@akshaykumarpic.twitter.com/MaRlHBQN6w — Rishi Kapoor (@chintskap) December 28, 2017

आरडी बर्मन के बर्थडे पार्टी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है. इस फोटो को शेयर करते हुए ऋषि कपूर ने लिखा, यह उस रात की फोटो है जिस दिन आशा भोंसले ने हमारे लिए खाना बनाया था.

This picture was shot on Pancham's birthday at his sitting room/residence.The gentleman behind me is not Manna Dey sahab but my favourite Nasir Husain sahab. Such a fun picture. Asha Bhonsle ji cooked for us that night. Pancham's unreleased music from several films regaled us! pic.twitter.com/h4mjBMkuKn — Rishi Kapoor (@chintskap) May 7, 2019

ऋषि कपूर की मौत के बाद उनकी फैमिली वालों ने एक बयान जारी करते हुए कहा , 'ऋषि कपूर को हमेशा खुशी और हंसते हुए याद किया जाएगा, नम आंखो से नहीं.