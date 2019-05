एयरपोर्ट पर सुरक्षा लापरवाही देख भड़क गए रितेश देशमुख, VIDEO वायरल होने के बाद अफसरों ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने हैदराबाद एयरपोर्ट (Hyderabad Airport) पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. उन्होंने दो वीडियो शेयर किए हैं. वीडियो शेयर करते हुए रितेश (Riteish Deshmukh) ने लिखा- 'यह किसी बड़े हादसे को न्यौता देना जैसा है.' रितेश देशमुख के इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है. वायरल होने के बाद एयरपोर्ट ऑफीशियल का जवाब भी आ चुका है.

So we were at the Hyderabad Airport Lounge - suddenly the power goes off- the way in & out is an elevator that shuts down. The only exit door is locked in a chain (Incase of FIRE it's a tragedy waiting to happen)- pic.twitter.com/jO3TQhVlQG