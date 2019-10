इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस में दिखी 'रोबोट' सोफिया की धूम, सवालों के जवाब सुन आप भी रह जाएंगे दंग, देखें VIDEO

ह्यूमनॉएड रोबो सोफिया दुनियाभर में अपने अंदाज को लेकर काफी चर्चित हैं. इन दिनों उनका यही अंदाज मध्यप्रदेश के इंदौर में आयोजित कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिल रहा है. सोफिया का द फर्स्ट रोबोट सिटिजन भी कहा जाता है. इस कार्यक्रम के दौरान जब एक लेडी एंकर ने सोफिया से सवाल किए तो उनके जवाब को सुनकर कॉन्फ्रेंस में आए लोग हक्के बक्के रह गए. सोफिया के बेबाक अंदाज को देखकर सभी लोग हैरान थे. सोफिया ठीक वैसे ही सवालों के जवाब दे रही थी जैसे कि कोई समान्य इंसान देता है. सोफिया से पूछे गए सवालों और उन सवालों पर सोफिया के जवाब को लेकर बना एख वीडिया इन दिनों खूब वायरल हो रहा है.

