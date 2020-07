शोरूम के अंदर साड़ी पहन रोबोट घूम-घूमकर हाथ साफ करने के लिए दे रहा है सैनिटाइजर... देखें Video

इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुधा रमन और व्यवसायी हर्ष गोयनका द्वारा इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरी बार शेयर किया गया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोबोट घूम-घूमकर शोरूम में खड़े लोगों को सैनिटाइजर दे रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सुधा रामेन ने कैप्शन में लिखा, तमिलनाडु के कपड़ा शोरूम में टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया गया है. साड़ी पहने एक रोबोट शोरूम में ग्राहकों को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर देती है.

Technology put to right use at one of the textile showrooms in TN. An automated mannequins draped in saree detects customers around and walks to them to provide sanitisers. Post Corona is sure to see intensified technological evolutions. pic.twitter.com/r2QQg1wpsY