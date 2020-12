रोबोट्स ने धमाकेदार अंदाज में किया डांस, लगाए ऐसे ठुमके, 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया Video

देखें Video:

What?



Check out Boston Dynamic's ATLAS robots dancing to The Contours - “Do You Love Me”.



We're doomed...pic.twitter.com/Dj6fL3yA3h — Rex Chapman???????? (@RexChapman) December 29, 2020

ये वीडियो Boston Dynamics ने न्यू ईयर के मौके पर बनाया है. जिसमें कुछ रोबोट्स लोगों को न्यू ईयर विश करने के लिए डांस कर रहे हैं. इस मजेदार वीडियो में रोबॉट्स ने इतना धमकेदार डांस किया है कि इनका डांस देखकर आप भी थिरकने को मजबूर हो जाएंगे. ऐसा कमाल का डांस देखकर आप प्रभु देवा और ऋतिक रोशन का डांस भी भूल जाएंगे. इस वीडियो में ये रोबोट्स The Contours सिंगिंग ग्रुप के गाए हुए गाने Do You Love Me पर डांस कर रहे हैं.

This is not CGI https://t.co/VOivE97vPR — Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2020

इस 2 मिनट 53 सेकेंड की इस वीडियो क्लिप में एटलस ह्यूमनॉएड रोबोट और स्पॉट द डॉग रोबोट एक साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि इस वीडियो को अबतक 10 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. साथ ही हजारों कमेंट्स और लाइक्स भी आ रहे हैं. हाल ही में, बोस्टन डायनेमिक्स रोबोट का एक और वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें स्पॉट द डॉग रोबोट को अमेरिकी स्पेशल इफेक्ट डिजाइनर और टेलीविजन पर्सनैलिटी एडम सैवेज के लिए रिक्शा खींचते हुए फिल्माया गया था.