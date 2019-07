रोहित शर्मा ने मारा ऐसा छक्का कि चोटिल हो गई फैन, जीत के बाद दिया ये 'सरप्राइज'

टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 28 रनों से हराकर वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) के सेमीफाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया है. हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ कुल 5 छक्के और 7 चौके जड़े. उन्होंने 104 रनों की शानदार पारी खेली. इस विश्वकप में चौथी सेंचुरी जड़कर रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा के साथ मैच के दौरान एक घटना हो गई, जिससे वह अनजान थे. रोहित शर्मा ने बैटिंग के दौरान एक छक्का ऐसा भी जड़ा, जिसकी वजह से बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में मौजूद एक भारतीय महिला फैन को लगी. इससे वह चोटिल हो गईं.

रोहित शर्मा ने मैच के बाद भारतीय महिला फैन से मुलाकात की और उन्हें सरप्राइज में ऑटोग्राफ कैप गिफ्ट किया. इसकी तस्वीर बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर की. बीसीसीआई ने तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, ''ये हैं मीना. रोहित शर्मा द्वारा मारे गए सिक्स से वह गेंद से चोटिल हो गई. खेल के बाद रोहित ने तोहफे के रूप में उन्हें एक ऑटोग्राफ कैप दिया.''

She got hit by a @ImRo45 maximum and the opener was kind enough to check on her and give her a signed hat.#CWC19pic.twitter.com/KqFqrpC7dS