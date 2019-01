ऋषभ पंत को रोहित शर्मा ने BabySitting का दिया ऑफर, पलटकर मिला ये जवाब

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के लिए ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के खिलाफ टेस्ट सीरीज काफी शानदार रही. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने पंत को बेबीसिटर बोला था. जिसके बाद वो पेन के बच्चे और पत्नी के साथ नजर आए थे. पंत (Rishabh Pant) ने 159 रनों की शानदार पारी खेली तो भारतीय क्रिकेट फैन्स ने उनके लिए गाना बनाया. जिसपर उन्होंने खुद डांस किया था. इसी बीच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) को बेटी हुई है. जिस के लिए रोहित शर्मा को वापस भारत लौटना पड़ा था. रोहित शर्मा चाहते हैं कि पंत बेटी के लिए बेबीसिटिंग करें. रोहित ने ट्वीट कर पंत के मजे लिए. पंत ने भी इस पर करारा जवाब दिया.

Rishabh Pant ने डांस करते हुए चिढ़ाया ऑस्ट्रेलिया को, ऐसे की Babysitting, देखें VIDEO

Morning buddy. Heard your a good baby sitter, need one right now. Ritika will be quite happy @RishabPant777https://t.co/JkGWTYpnBk