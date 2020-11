IPL 2020 में चैम्पियन बनने के बाद रोहित शर्मा ने किया मज़ेदार ट्वीट, बोले- 'इनकी गणित कमजोर है...'

ईवन इयर में जीत दर्ज करने के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ट्विटर पर मजेदार पोस्ट करके उन लोगों के मजे लिए, जो मुंबई इंडियंस के ईवन-वर्ष के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने आईपीएल का पुराना विज्ञापन शेयर किया, जो इस साल की शुरुआत में आया था. उसमें बताया था कि रोहित शर्मा ऑड इयर में ही ट्रॉफी लाता है. लेकिन उन्होंने बता दिया कि उनकी टीम ईवन में भी यह कारनामा कर सकती है.

रोहित (Rohit Sharma) द्वारा साझा किए गए विज्ञापन को आईपीएल 2020 से पहले प्रसारकों द्वारा लॉन्च किया गया था. विज्ञापन में, रोहित अपने अंधविश्वासी चाचा के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्हें अपने आस-पास ऑड संख्या वाली चीजों को बदलने के लिए सुझाव दे रहा है ताकि एमआई इस साल कप जीत सके. इस पर, रोहित ने जवाब दिया कि सभी लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं. यह आईपीएल का 13वां सीजन है, जो ऑड है.

पुराने विज्ञापन को साझा करते हुए, रोहित शर्मा ने लिखा, “हम वास्तव में इस सीजन में भी गए थे. बोला था आपको मामू इनकी गणित कमजोर है.”

देखें Video:

We indeed went even this season. Bola tha aapko mamu inki ganit weak hai @mipaltan@StarSportsIndiahttps://t.co/W81Cp0U29m