रोहित शर्मा ने बेटी के लिए गाया Gully Boy रैप, पत्नी बोलीं - मेरी 9 महीनों की मेहनत बेकार, देखें मज़ेदार Video

क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अपनी बेटी समाइरा को गली बॉय (Gully Boy) का रैप सुनाते हुए नज़र आए. रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में रोहित शर्मा अपनी 3 महीने की बेटी समाइरा को फिल्म गली बॉय का 'असली हिप-हॉप' (Asli Hip Hop) पूरा गाना सुना रहे हैं और बेटी भी बिना पलक झपकाए पूरा सॉन्ग सुनती है.

रितिका सजदेह इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखती हैं कि I spent 9 months making her listen to Mozart in my belly and he rolls in with Gully Boy and she's all about it. (मैंने प्रेग्नेंसी के दौरान पूरे 9 महीने बेटी को मोज़ार्ट (बच्चों के गाने) सुनाए और ये गली बॉय को एन्जॉय कर रही है.)

बता दें, रोहित शर्मा और रितिका सजदेह की यह पहली संतान है. उनकी बेटी समाइरा का जन्म 31 दिसंबर 2018 को हुई.

वहीं, 'गली बॉय' (Gully Boy) बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की हाल ही में आई हिट फिल्म है. ये मुम्बई के रैपर डिवाइन और नाइज़ी की लाइफ पर बनी है. इस फिल्म के गाने खुद रणवीर सिंह ने गाए हैं. रणवीर के साथ इस फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और सिद्धार्थ चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) भी हैं. गली बॉय जोया अख्तर ने लिखी और डायरेक्ट की है.

