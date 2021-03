Rohit Sharma लेटे हुए थे ग्राउंड पर, तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों ने बना डाले ऐसे Memes

तस्वीर में रोहित शर्मा जमीन पर लेटे हुए, नारंगी रंग की टी-शर्ट और टोपी पहने दिख रहे हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने के बाद से, फोटो ने 1.4 मिलियन 'लाइक' और लगभग 10,000 कमेंट्स प्राप्त किए हैं, जिसमें उनकी पत्नी रितिका का भी कमेंट शामिल है. उन्होंने लिखा, 'और आप मेरा इस तरह से इधर-उधर भटकने के लिए मजाक उड़ाते हैं.'

"लैज़िंग अराउंड" तस्वीर पर सोशल मीडिया पर कई मीम्स बने. सबसे मजेदार मीम्स यहां देखिए...

Me after putting my phone on charge : pic.twitter.com/RR56k06BPf — HUNTSMAN (@hp_mode2) March 1, 2021

You waiting for your salary from beginning of month : pic.twitter.com/KGRRpl84ei — Aman_Chain (@Amanprabhat9) March 1, 2021

*Principal Malhotra talking to Ms. Briganza on the bed* (KKHH) pic.twitter.com/t0TMpQxfIq — D J 2.0 (@djaywalebabu) February 28, 2021

मेगा वायरल बर्नी सैंडर्स पर जो मीम्स बने थे, ठीक वैसे ही रोहित शर्मा पर मीम्स बनाए गए.

Didn't notice, Rohit had a cameo in Tare Zameen Par. pic.twitter.com/grPBp1G4F4 — The Sculpture (@theSculpture_) March 1, 2021

History Class is Going on



Whole Class :_ pic.twitter.com/sJRgNkVeD7 — Radian𝗥 𝗗 (@imramdyal) March 1, 2021

outside a stall, rohit spotted eagerly waiting for his vadapav pic.twitter.com/thxJkn9vsV — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) February 28, 2021

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट 10 विकेट से जीता. इस जीत ने भारत को चार मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त लेने में मदद की, यहां तक ​​कि इंग्लैंड ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का आखिरी मौका भी गंवा दिया.