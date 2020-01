Royal Rumble 2020: रोमन रेंस ने टॉयलेट में बंद कर की दुश्मन की बेरहमी से पिटाई, देखें पूरा Match

WWE का सबसे बड़ा ईवेंट रॉयल रम्बल (Royal Rumble) टेक्सास के मिनट मेड पार्क में खेला गया. 30-मैन रॉयल रम्बल मैच (Royal Rumble 2020) में ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने रोमन रेंस (Roman Reigns) को एलिमिनेट कर जीत लिया. द फीन्ड और डेनियल ब्रायन (The Fiend vs Daniel Bryan) के बीच यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच हुआ, जिसको द फीन्ड ने आसानी से जीत लिया. वहीं, बैकी लिंच ने असुका को हराकर विमेंस चैम्पियनशिप टाइटल रिटेन किया. रॉयल रम्बल का सबसे पहला मैच रोमन रेंस और किंग कॉर्बिन (Roman Reigns Vs King Corbin) के बीच हुआ, जिसको रोमन रेंस ने जीत लिया. रोमन रेंस (Roman Reigns) ने मैच में कॉर्बिन से पुराना बदला चुकता किया और उनको बेरहमी से पिटाई की. ये फॉल्स काउंट एनिवेयर मैच (Falls Count Anywhere Match) हुआ.

रोमन रेंस जैसे ही रिंग में पहुंचे तो उन्होंने किंग कॉर्बिन पर हमला कर दिया. इस मैच में रोमन काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, क्योंकि कॉर्बिन उन पर कई बार हमला कर चुके थे. शुरुआत में कॉर्बिन ने रोमन को डीप सिक्स दांव लगाया, लेकिन पिन फॉल करने में नाकामयाब रहे.

उन्होंने पूरे मैच में तीन बार पिन फॉल करने की कोशिश की, लेकिन रोमन रेंस ने हार नहीं मानी और कॉर्बिन को पीटना शुरू कर दिया.

देखें पूरा मैच-

रोमन रेंस पीटते-पीटते कॉर्बिन को फैन्स के बीच ले गई. उन्होंने कॉर्बिन को टॉयलेट में बंद किया और जमकर पीटना शुरू कर दिया. कॉर्बिन को बचाने के लिए उनके साथी द उसोज आ गए. रोमन रेंस ने उनको सुपरमैन पंच मारा और ढेर कर दिया. टॉयलेट से बाहर निकलते ही उन पर रोमन ने स्पीयर मारकर मैच खत्म किया. दोनों के बीच काफी समय से लड़ाई चल रही थी. मैच जीतने पर फैन्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. मैच जीतने पर उनको लोग ट्विटर पर बधाई दे रहे हैं.