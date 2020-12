लड़की ने भरतनाट्यम डांस कर मचाया इंटरनेट पर धमाल, बार-बार देखा जा रहा है यह Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के बाहर बरामदे में खड़े होकर डांस कर रही हैं. जिस तरह उन्होंने डांस मूव्स किए, उसको देखकर यूजर्स हैरान रह गए. 7 दिसंबर को इस वीडियो को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 12 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, साथ ही हजार से ज्यादा कमेंट्स हो चुके हैं.

देखें Video:

Her saree ,her hairstyle nd those moves pic.twitter.com/xCZ4bp2NwA