कई दिनों से बाथरूम में छिपा था जहरीला सांप, 35 बच्चों को दिया जन्म

सपेरे ने सांप को पकड़कर एक बोरी में डाल दी और फिर उसे जंगल में छोड़ने निकल गया. लेकिन रास्ते में सपेरा को ऐसा महसूस हुआ कि मादा सांप बच्चे को जन्म दे रही है. फिर क्या था मुरली ने बोरी को एक पेड़ के नीचे रख दी और फिर देखते ही देखते ही सांप ने 35 बच्चों को जन्म दिया. इस पूरे मामले पर सपेरे से बात कि गई तो उन्होंने कहा कि इन सभी सांपों को इरोड जिले में सत्यमंगलम के जंगल में छोड़ा जाएगा.

Tamil Nadu: 35 snakelets and their mother, a Russell's viper, were found in the bathroom of a house in Kovilmedu area of Coimbatore, earlier today. A team of snake catchers rescued and released them into Anaikatti forest. pic.twitter.com/MblzZu1Py5