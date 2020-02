मिशेल स्टार्क की रहस्यमयी गेंद में उलझे डि कॉक, बोल्ड होने के बाद देखते रह गए पिच, देखें Video

South Africa Vs Australia: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया (SA vs AUS 3rd T20) के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला खेला गया. आस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा अंदाज में 97 रनों से हरा सीरीज अपने नाम की. दक्षिण अफ्रीका को अपने घर में ही आस्ट्रेलिया के हाथों तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) और एश्टन एगर की घातक गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एक-एक कर पवेलियन लौटते चले गए. मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने शानदार अंदाज में क्विंटन डि कॉक (Quinton de Kock) को बोल्ड मारा. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

मिशेल स्टार्क ने डि कॉक को स्टम्प्स पर तेज गेंद डाली. जिसको डि कॉक समझ नहीं पाए और विकेट छोड़ दिया. आउट होने के बाद डि कॉक भी नहीं समझ पाए कि कैसे वो आउट हो गए. काफी देर तक वो पिच की तरफ देखते रहे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें Video:

What a Delivery that is From Mitch Starc to Clean Bowled Quinny#AUSvSApic.twitter.com/BkVkBI5tuw