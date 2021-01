Live मैच में अफ्रीकी खिलाड़ी की हुई सचिन तेंदुलकर से तुलना, भारतीय फैन्स बोले - ओह भाई, मारो मुझे...

South Africa Vs Sri Lanka: साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट (SA Vs SL 2nd Test) मुकाबला जोहेनेसबर्ग में खेला गया. जहां साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया. मैच के हीरो डीन एल्गर रहे. उन्होंने 127 रन की धमाकेदार पारी खेली. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही अफ्रीकी बल्लेबाज रेसी वेन डर डुसेन (Rassie van der Dussen) की. ऑफीशिल ब्रॉडकास्टर सुपर स्पोर्ट ने उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से कर डाली, उसके बाद भारतीय फैन्स ने ब्रॉडकास्टर को जमकर ट्रोल (Troll) किया और खूब आलोचना की.

वेन डर डुसेन बल्लेबाजी करने उतरे तो चैनल ने उनकी तुलना क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर से कर डाली. उन्होंने डुसेन और सचिन की शुरुआती 6 मैच से तुलना की. शुरुआत के 6 मैच में सचिन तेंदुलकर ने 36 के एवरेज से 327 रन बनाए थे.

वहीं डुसेन ने 6 मैच में 32 के एवरेज से 292 रन बनाए. जैसे ही स्क्रीन पर तुलना दिखी तो भारतीय फैन्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने बताया कि डुसेन की उम्र 31 साल है और आप जिससे तुलना कर रहे हैं, उसकी उस वक्त उम्र 16 थी. वहीं कई लोगों ने अलग अंदाज में उनको ट्रोल किया.

Somebody tell them Rassie van der Dussen is already 31 https://t.co/RRjRLam0EY — Glane (@Spartans62) January 3, 2021

No one can have comparison with the GOD https://t.co/FX4LVKEfse — Parth Khandagale (@itsajsameeeer) January 3, 2021

When you read statistics a lot, but didn't saw cricket in the '90 - '00 s. https://t.co/26hDCG18la — Uttaran Das (@das_uttaran) January 3, 2021

SuperSport comparing first 6 matches of Dussen and Sachin Tendulkar. pic.twitter.com/yUASHpNhcQ — Johns. (@CricCrazyJohns) January 3, 2021

Comparing 31 yo guy whose playing on home grounds

With 16yo teenager who has played against some fearsome bowling lineups and most challenging conditions. https://t.co/CNTVIfqyd8pic.twitter.com/93SkGzYb8D — Piyush Ravinder Bhardwaj (@Defaulter_AF) January 3, 2021

Comparing a 31 year old with a 16 year-old Sachin Supersport is shameless https://t.co/OBqjNQxikw — Masole Moerane (@SoleTheDJ) January 3, 2021

लुंगी एनगिडी और लुथो सिपामला की धारदार गेंदबाजी से श्रीलंका को दूसरी पारी में 211 रन पर समेटने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन लंच के बाद 10 विकेट से जीत हासिल करके दो मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली.

श्रीलंका के 67 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने ऐडन मार्कराम (नाबाद 36) और डीन एल्गर (नाबाद 31) की पारियों की बदौलत 13.2 ओवर में बिना विकेट खोए 67 रन बनाकर जीत दर्ज की. इससे पहले एनगिडी ने 44 रन देकर चार जबकि सिपामला ने 40 रन देकर तीन विकेट विकेट चटकाए जिससे कप्तान दिमुथ करूणारत्ने (103) के शतक के बावजूद टीम 56.5 ओवर में सिमट गई. श्रीलंका की टीम ने पहली पारी में 157 रन बनाए थे जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 302 रन बनाकर 145 रन की बढ़त हासिल की थी.

दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट भी पारी और 45 रन से जीता था। यह श्रृंखला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और दक्षिण अफ्रीका ने पूरे 120 अंक हासिल किए.