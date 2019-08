Saaho Review: ट्विटर यूजर्स दिखे प्रभास से नाराज, बोले- 'हर फिल्म बाहुबली नही होती और...'

भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'बाहुबली' (Bahubali) के बाद सुपरस्टार प्रभास () की साहो फिल्म रिलीज हो चुकी है. जिन लोगों ने फर्स्ट डे-फर्स्ट शो देखा है उनके रिएक्शंस ट्विटर पर आ रहे हैं. ट्विटर पर #Saahoreview टॉप ट्रेंड कर रहा है. किसी को फिल्म दमदार लगी तो किसी को फिल्म 'ठीक-ठाक' ही लगी. लोग बाहुबली से साहू की तुलना कर रहे हैं. ट्विटर पर Rajamouli भी ट्रेंड कर रहा है. बता दें, राजामौली ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर हैं.

Saaho Movie Review: सिर्फ एक्शन की बाहुबली है प्रभास की 'साहो'

एक यूजर ने साहो का रिव्यू करते हुए लिखा- 'इंटरवल हो चुका है. साहो एक्शन, स्टंट्स और फाइट के मामले में दमदार है. लेकिन ये फिल्म देसी ऑडियंस को जोड़ नहीं पाई. हर चीज का ओवरडोज कभी-कभी काम आ सकता है लेकिन हर बार नहीं. हर फिल्म बाहुबली नहीं होती और हर निर्देशक राजामौली नहीं हो सकता. साहो एक औसत फिल्म है.'

Interval ! #Saaho is high on Action, stunts and royality but lacks the basic engagement for Desi audience. Overdose of everything may work sometimes but not everytime. Not every film is Bahubali and not every director is Rajamouli. This one should be ending on Average note. pic.twitter.com/VOsB8hjTZZ