विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की मजेदार फोटो पोस्ट कर लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज, ऐसे किया बर्थडे विश

विराट कोहली ने आईपीएल के दौरान की फोटो पोस्ट की. जहां वो सचिन तेंदुलकर से बात करते नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे उस इंसान को खेल के प्रति जिनके जुनून ने कई लोगों को प्रेरित किया. पाजी आपका साल शानदार रहे.' बता दें, विराट सचिन तेंदुलकर को बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं. वो उनके बहुत बड़े फैन थे.

Happy birthday to the man whose passion for the game of cricket has inspired many. Wishing you an amazing year ahead paaji. @sachin_rtpic.twitter.com/Mj7tE9evHg