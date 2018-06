VIDEO: कौवे कर रहे थे चील पर हमला, Sachin Tendulkar ने ऐसे बचाई जान

Sachin Tendulkar rescued an injured kite from his balcony: Sachin Tendulkar एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. संन्यास लेने के बाद भी सचिन सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी किसी की मदद करना तो कभी गली क्रिकेट खेलना. अब सचिन तेंदुलकर ने चील की जान बचाकर हीरो बन चुके हैं. गुरुवार को सचिन ने एक वीडियो पोस्ट किया. जिसमें वो चील का इलाज करते दिख रहे हैं.फेसबुक पर इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. गुरुवार की सुबह उनके घर की बालकनी में चील आकर बैठ गई थी. सचिन वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि पक्षियों ने चील पर हमला किया है. सचिन ने चील को ब्रेड और चिकन खिलाया.सचिन ने मुंबई बेस्ड एनजीओ Spreading Awareness on Reptiles and Rehabilitation Programme (SARRP) के साथ मिल कर चील की जान बचाई. उन्होंने घर के अंदर लाने के बाद ठंडे पानी से नहलाया. 3 दिन में उसे ठीक कर उड़ा दिया. इस वीडियो को 6 हजार से ज्यादा शेयर्स मिल चुके हैं. 54 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. बता दें, सचिन तेंदुलकर पूरी तरह से क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस के मेंटर भी हैं.