विकेट पर लगी बॉल और गिल्ली का हुआ ये हाल, अंपायर के फैसले के बाद झल्ला गया गेंदबाज, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे. इस वीडियो को ट्विटर पर सचिन तेंदुलकर ने शेयर किया है और पूछा है कि ये आउट है या नहीं. ये वीडियो इंग्लैंड के सेकंड डिवीजन क्रिकेट का है. जिसमें गेंदबाज गेंद डालता है और बॉल गिल्ली पर लगती हुई निकल जाती है. गिल्ली हिलकर विकेट पर चढ़ जाती है. गिल्ली के न गिरने पर अंपायर नॉट आउट दे देता है. जिससे गेंदबाज झल्ला जाता है और बल्लेबाज खड़ा रहता है.

IAS पर लगा दूसरी शादी करने का आरोप तो कहा- 'मुझे जाल में फंसाया और...'

देखें VIDEO:

A friend shared this video with me.

Found it very unusual!

What would your decision be if you were the umpire? pic.twitter.com/tJCtykEDL9 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 24, 2019

सचिन तेंदुलकर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'मेरे एक दोस्त ने मझसे ये वीडियो शेयर किया. ये बहुत असामान्य लग रहा है. अगर आप अंपायर होते तो आपका क्या डिसीजन होता?' इस वीडियो के 5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 6 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कई लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं.

#MeToo में फंसा पाकिस्तान का बल्लेबाज इमाम, लड़कियों से करता दिखा ऐसी बातें, Viral हुई चैट

Not out since the bails were not completely dislodged https://t.co/PDXFb5Ugw6 — krism (@muthyalakris) July 24, 2019

Not out IMO... Right decision from the umpire. Bcoz stump's bails should dislodge completely to get batsman out. https://t.co/b8Iju1liFf — Atul Gautam (@atulsgautam) July 24, 2019

Hahaha...nowadays playing cricket has become so difficult https://t.co/jF67gFf2kD — Sanjiban (@SanjibanGhoshal) July 24, 2019

एक यूजर ने लिखा- 'गिल्ली के ग्राउंड पर गिरने पर आउट दिया जाता है. यहां गिल्ली स्टम्प्स पर अटकी रही. ऐसे में ये नॉट आउट है.' वहीं अन्य यूजर ने लिखा- 'क्रिकेट में ऐसा मामला पहली बार देखा है. गिल्ली पर गेंद लगी लेकिन गिरी नहीं, हिलकर स्टम्प्स के ऊपर चढ़ गई.' एक ट्विटर यूजर ने लिखा- 'आज के जमाने में क्रिकेट खेलना कितना मुश्किल हो गया है.'