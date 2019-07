खास बातें सचिन तेंदुलकर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ फोटो शेयर की फोटो शेयर होते ही सोशल मीडिया में वायरल हो गई सुंदर पिचाई मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन के बहुत बड़े फैन हैं

भारतीय टीम वैसे तो रविवार को इंग्‍लैंड के खिलाफ वर्ल्‍ड कैप मैच हार गई लेकिन दिग्‍गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच का एक खूबसूरत लम्‍हा कैमरे में कैद हो गया. दोनों की तस्‍वीर को बीसीसीआई ने अपने आधिकार‍िक ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, "आज के मैच में गूगल के सीईओ @sundarpichai मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर." ये तस्‍वीर लोगों को इतनी पसंद आई कि यह वायरल हो गई. वैसे तस्‍वीर का वायरल होना तो बनता है क्‍योंकि सचिन तेंदुलकर और सुंदर पिचाई दोनों अपने-अपने फील्‍ड के मास्‍टर हैं और दोनों ने ही विश्‍व पटल पर भारत का नाम रौशन किया है.

Google CEO @sundarpichai along with the Master Blaster @sachin_rt at the game today ???????? pic.twitter.com/jKZKFgelUF — BCCI (@BCCI) June 30, 2019

दोनों के बीच हुई बातचीत की तस्‍वीरों को खुद सचिन तेंदुलकर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. सचिन ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, "क्‍या ये सुंदर पिक-है?"

Kya yeh Sundar pic-hai? pic.twitter.com/vEuZKJlu6r — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 3, 2019

ऑनलाइन शेयर होते ही फोटो को वायरल होने में जरा भी देर नहीं लगी. किसी ने तस्‍वीर पर कॉमेंट लिखा कि यह पिचाई के लिए बतौर प्रशंसक बेहतरीन दिन था. आपाको बता दें कि सुंदर पिचाई पहले कह चुके हैं कि वह क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और वह सुनील गावस्‍कर और सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानकर बड़े हुए हैं.

Two masters sitting together https://t.co/NTPwNess5a — ashish agarwal (@ash6070) July 3, 2019

When I lose a argument with foreigner pic.twitter.com/d7IVkCInzl — Prabhat Sharma ???????? (@Prabhat28432285) July 3, 2019

When you ask “Ok Google, Who's God ?” ...

Google sends out its CEO to answer it himself. pic.twitter.com/JTbNuMmHO5 — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) June 30, 2019

Two bosses of their profession... — Abhishek Yadav (@Abhiabhishek719) June 30, 2019

When Google says Sachin is God.



Sundar Pichai be like: pic.twitter.com/0Z1dyolzG4 — Saanvi (@Lil_MissTrolls) June 30, 2019