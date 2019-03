भारत की इस फुटबॉलर ने दागा ऐसा गोल, देखती रह गई गोलकीपर, वायरल हुआ VIDEO

क्रिकेट में जैसे स्मृति मंदाना, मिताली राज जैसी महिला खिलाड़ी झंडे गाड़ रही हैं तो वहीं फुटबॉल जैसे खेल में भी भारत महिला खिलाड़ियों का दबदबा है. एक शानदार गोल दागकर एक महिला फुटबॉलर ने सभी को हैरान कर दिया. भारत ने लगातार पांचवीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप जीती. फाइनल मुकाबला भारत और नेपाल के बीच था. भारत ने 3-1 से आसानी से मुकाबला जीत लिया. स्ट्राइकर दलीमा छिब्बर ने शानदार गोल दागकर सभी को हैरान कर दिया.

दलीमा छिब्बर ने 26वें मिनट में ऐसा गोल दागा कि दुनियाभर में इसे पंसद किया जा रहा है. 21 वर्षीय दिल्ली की रहने वाली फुटबॉलर ने बिलकुल ब्राजीलियन स्टार रोनाल्डीनो की तरह फ्री किक शॉट खेला.

जैसे उन्होंने 2002 फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मारा था. 30 यार्ड दूर से उन्होंने शानदार गोल किया. स्टैंड्स पर बैठे लोग भी देखकर जश्न मनाने लगे. किसी को यकीन नहीं था कि ये गोल हो पाएगा.

देखें VIDEO:

A glimpse of my goal scored from a freekick yesterday against Nepal in the final match of the SAFF Championship, 2019.

.
.
.