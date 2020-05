लॉकडाउन में आसमान इतना हुआ साफ कि सहारनपुर से दिखने लगी हिमालय की चोटी, वायरल हुईं खूबसूरत Photos

इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर रमेश पांडेय ने इस फोटो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, प्रदूषण हमें अंधा बना देती है. अब देखिए किस तरह से सहारनपुर के लोग गंगोत्री-यमुनोत्री की खूबसूरत पहाड़ों को देख पा रहे हैं. आगे लिखते हैं कि इस फोटो को विवेक बनर्जी ने क्लिक किया है.

Snow clad mountains of Himalaya got visible again in Saharanpur today. The city had a clearer sky after severe thunderstorm and heavy rains. Dr Vivek Banerjee, a paediatrician in the city captured and shared these beautiful moments this afternoon. #lockdowneffect@IshitaBhatiaTOIpic.twitter.com/YnZaCiXtSK — Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 10, 2020

आपको बताते चले कि ट्विटर पर शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर ही यह फोटो वायरल हो गई. सहारनपुर में इस खूबसूरत नजारा के पीछे का कारण आपको बताते हैं. बीते दिन वेस्ट यूपी सहित देश के कई हिस्सों में काफी भारी बारिश हुई है. जिसके बाद आसमान पूरी तरह से साफ हो गया है. साफ आसमान के कारण सहारनपुर के लोग घर बैठे लॉकडाउन के बीच इस खूबसूरत नजारा देख पा रहे हैं.यह नजारा देखने के बाद वहां के स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है.



इस फोटो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

#Pollution made us blind. See how people how #Saharanpur now able to see hills of #Yamnotri & #Gangotri from their houses. This pictures of Shri Vivek Banerjee captured it. Hope the people will appreciate what they were missing earlier. pic.twitter.com/nzFo0UO4AB — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 11, 2020

इस वायरल फोटो पर अबतक हजार से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह बेहद खूबसूरत है. वहीं एक यूजर ने लिखा यह किसी जादू से कम नहीं है.

It's mesmerizing???? — Sitanshu Pandey IFS (@IfsSitanshu) May 10, 2020