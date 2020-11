साक्षी धोनी ने खोले MS Dhoni के कई राज, बोलीं- 'किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल देते हैं...' - देखें Video

वीडियो में, साक्षी ने यह खुलासा करते हुए शुरू किया कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो अपने पति को परेशान कर सकती है. साक्षी धोनी वीडियो में बताती हैं, 'कहीं और का गुस्सा मुझ पर उतार देते हैं. लेकिन मैं उससे ठीक हूं.' साक्षी ने यह भी कहा कि धोनी और उनकी घर पर क्रिकेट को लेकर कोई बात नहीं होती है. साथ ही उन्होंने बताया कि जीवा किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन वो पिता की बात सुनती है.

उन्होंने कहा, "सबसे पहले हम क्रिकेट पर चर्चा नहीं करते. यह उनका पेशा है. वे पेशेवर हैं. आप उनके बच्चे, उनके प्यार के बारे में बात नहीं कर सकते.'

वीडियो में साक्षी कहती हैं, 'जीवा उनकी बात सुनती हैं. मुझे जीवा को खाने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है. माही की मां शीला आंटी भी कई बार बोलती हैं, लेकिन वो नहीं सुनती, लेकिन, जब माही बोलते हैं तो वो एक ही बार सुन लेती है और खाना फिनिश कर लेती है.'

उसके बाद साक्षी ने धोनी के लम्बे बालों की बात की. उन्होंने कहा, 'सौभाग्य से मैंने माही को लंबे बालों के साथ नहीं देखा क्योंकि अगर मैंने नारंगी लंबे बालों में उसे देखा होता, तो मैं कभी उनकी तरफ नजर नहीं करती. वो बाल जॉन अब्राहम पर सूट करते थे, लेकिन उन पर नारंगी बाल बिल्कुल सूट नहीं करते थे.'

