फिल्मी स्टाइल में पलटी कार, ड्राइवर को बचाने के लिए लोगों ने किया ऐसा, देखें VIDEO

यूएस में ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. एक कार हादसा हुआ, जिसमें कार पलटी खाते हुए गई. कार के अंदर डॅाइवर फंसा हुआ था. लेकिन कुछ लोग आए और कार को पलटकर ड्राइवर की जान बचाई. इस हादसे का एरियर व्यू काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को ABC शिकागो स्टेशन ने शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि कार स्पिन करती हुई उलटी पलट गई.

हादसा होने के बाद कुछ लोग वहां पहुंच गए और धक्का देकर कार को पलट दिया. जिसके बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया. ड्राइवर का नाम ऑरलेंडो हरनेनडेज बताया जा रहा है. जिसे हादसे में मामूली चोटें आई हैं.

Good Samaritans stopped on both sides of the highway in a dramatic rescue of a pickup truck driver whose vehicle overturned in Illinois. The group banded together to flip the truck on its side and help the driver climb out of the truck. https://t.co/pgFkAYAIa2 pic.twitter.com/nCQcAsTJ4u

इस एरियल फुटेज के अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 3 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. ट्विटर यूजर्स लोगों की खूब तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने कार ड्राइवर की जान बचाई.

They didn't do it to be heroes, they did it to help out a fellow American. Someone was in desperate need, and these men answered the call to help. Out of the kindest of their hearts. They weren't in it for the glory or the coverage. They were just trying to help. God Bless them