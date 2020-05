लॉकडाउन में एक शख्स ने किया कुछ ऐसा, समोसे के अंदर आलू की जगह भरी आइसक्रीम, फोटो वायरल

इस वायरल फोटो को सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिल रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. इस फोटो को लोग कितना पसंद कर रहे हैं इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर ही इस फोटो को 2800 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. साथ ही इस ट्वीट को 350 रिट्वीट भी मिल चुके हैं.

इस फोटो को तरह-तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं. कई लोग काफी तारीफ करते हुए नजर आए. तो वहीं कई लोग ने कमेंट करते हुए लिखा, इस समोसे को देखने के बाद कोई तु्म्हें अपने किचन में जाने नहीं देगा. वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा समोसे के कवर को देखकर उसे जज करना बेकार है.

वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी यूजर हैं जो तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, मुझे देखने में यह बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे खाना चाहता हूं. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि यह समोसा पक्का चीनी का बना हुआ होगा.

this looks bombbbb!!! Pls try cheesecake samosa also :p idk where I heard it but it sounds delicious