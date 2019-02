Samsung Galaxy Fold: लॉन्च हुआ मुड़ने वाला स्मार्टफोन, अंदर से निकलेगा टैबलेट, यूजर ने कहा- जमीन बेचकर खरीदूंगा फोन

सैमसंग (Samsung) ने ऐसा स्मार्टफोन पेश किया है जो मुड़ जाता है और खुलने पर टैबलेट बन जाता है. इस तरह का फोन पेश करने वाली वह पहली मोबाइल हैंडसेट कंपनी बन गई है. साथ ही कंपनी ने पहला 5जी सेवा पर काम करने वाला हैंडसेट भी पेश किया है. दक्षिण कोरिया की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने बुधवार को यहां एक कार्यक्रम में 'गैलेक्सी फोल्ड' (Samsung Galaxy Fold) पेश किया. इस फोन में 6 कैमरे (तीन पीछे और दो आगे) होंगे. फोन की RAM 12GB होगी. 512 जीबी इंटरनल स्टोरेज होगी. बैट्री की बात करें तो 4380 MAH की होगी.

ब्राइटनेस फुल करके यूज़ करती थी Mobile, आंखों में हुए 500 छेद और फिर...

Ten years after the first Galaxy, we didn't just change the shape of the phone, we changed the shape of tomorrow. #GalaxyFold Learn more: https://t.co/gYYGF4ZvdJ pic.twitter.com/C8s0Jxdhkz

यह 4.6 इंच के डिस्प्ले के साथ एक स्मार्टफोन की तरह काम करता है, वहीं इसे खोलने पर यह 7.3 इंच का टैबलेट बन जाता है. सैमसंग के जस्टिन डेनिजन ने कार्यक्रम में कहा, 'हम जो फोन आपको दे रहे हैं वह न सिर्फ एक नयी श्रेणी को पेश करता है, बल्कि यह एक नयी श्रेणी ही है.' कंपनी ने कहा कि यह फोन 26 अप्रैल से बाजार में उपलब्ध होगा. इसकी कीमत 1,980 डॉलर (1,40,867 रुपये) से शुरू होगी. ट्विटर पर यूजर्स फोन को खूब पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा- 'मैं इस फोन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता. इसको खरीदने के लिए मैं अपनी जमीन तक बेच दूंगा. इसको देखने के बाद कोई आईफोन कैसे खरीद सकता है.'

PUBG खेल-खेलते खत्म हुई बैट्री, टूटा मिला चार्जर तो गुस्से में आकर बहन के मंगेतर के साथ किया ऐसा

Samsung phones will definitely be the end of me. i can't wait for this drop I'm ready to sell land for this, Samsung Galaxy fold , how can you choose an iPhone over this beauty? pic.twitter.com/TjwvBnX9dY