जनता कर्फ्यू पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जताया समर्थन, पुरी बीच पर तैयार की यह आर्ट, देखें तस्वीर...

देशभर में रविवार को लगाए जाने वाले जनता कर्फ्यू पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट तैयार की है. यह सैंड आर्ट उन्होंने जगन्नाथ पुरी बीच पर तैयार की है. सैंड आर्ट की तस्वीर ट्वीट करते हुए सुदर्शन पटनायक ने लिखा, 'घर पर रहें, सुरक्षित रहें. हम सब घर पर रहें और इस महामारी से अपने समाज को सुरक्षित रखें.' बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 22 मार्च को पूरे देश से जनता कर्फ्यू लगाने के लिए अपील की थी. इसी के मद्देनजर लोग जनता कर्फ्यू पर अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं. सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट बनाकर अपना समर्थन जनता कर्फ्यू के प्रति व्यक्त किया है.

My SandArt at Puri beach with message Stay Home, Stay Safe #JanataCurfew' #IndiaFightsCorona .

Let us all stay indoors and protect our society from this pandemic. #Covid19pic.twitter.com/6LCTLLMvJs