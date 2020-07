प्रयागराज के सैंड आर्टिंस्ट ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को इस अंदाज में दी श्रद्धांजलि

आपको बता दें कि आज पूरा देश 21 वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है. इस दौरान प्रयागराज के सैंड आर्टिंस्ट ने कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए रेत पर कलाकृति उकेरा है. इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं.

Sand artists in Prayagraj pay tribute to the soldiers on the occassion of #KargilVijayDiwas . pic.twitter.com/IVeN98Cjbd