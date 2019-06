VIDEO बनाने पर भड़क गईं सानिया मिर्जा, बोलीं- 'खाना भी न खाएं, बिना पूछे वीडियो क्यों बनाया...'

वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) में भारत ने पाकिस्तान (India Vs Pakistan) को लगातार 7वीं बार हराया. बुरी तरह हार मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pak Cricket Team) की खूब आलोचना हो रही है. टॉस में गलत फैसला लेने से लेकर खराब गेंदबाजी के लिए उनको लताड़ा जा रहा है. मैच हारने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी मैच से 7 घंटे पहले शीशा पी रहे थे. शोएब मलिक (Shoaib Malik) के साथ उनकी पत्नी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) भी मौजूद थीं. वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शोएब मलिक (Shoaib Malik), सानिया मिर्जा (Sania Mirza) और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी बैठे हुए हैं. वायरल वीडियो देखकर सानिया मिर्जा (Sania Mirza) भड़क गईं. उन्होंने ट्वीट करते हुए ट्रोलर्स को लताड़ लगाई.

IND vs PAK: मैच से पहले हुक्का पी रहे थे पाक खिलाड़ी, मैदान पर सरफराज ले रहे थे जम्हाई, उड़ा मज़ाक

That's the video you shot without asking us,disrespecting our privacy even though we had a child with us?& got told off for doing so,& u came up with this crap?FYI ‘outing' was dinner & yes ppl are allowed to eat if they lose a match!Bunch of fools!Try better content nxt time https://t.co/51gnkMWUYu