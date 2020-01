मां बनने के बाद सानिया मिर्जा ने धमाकेदार जीत के साथ Tennis Court में किया कमबैक, ट्विटर पर लोगों ने कहा- ''हमने आपको...''

खास बातें सानिया मिर्जा ने 2017 अक्टूबर में खेला था लास्ट मैच अपनी प्रेगनेंसी के चलते लिया था ब्रेक अब एक बार फिर की टेनिस कोर्ट में वापसी

सानिया मिर्जा (Sania Mirza) देश दुनिया भर में प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और टेनिस में कई सारे खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. इस वजह से उन्हें अर्जुन अवॉर्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल अवॉर्ड आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है. 2017 में चाइना ओपन खेलने के बाद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के चलते गेम से ब्रेक ले लिया था. इसके बाद से ही उनके फैन्स टेनिस में उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे और अब सानिया ने गेम में धमाकेदार वापसी की है.

यह भी पढ़ें: Yuvraj Singh ने सानिया मिर्जा से कहा- 'हाय हाय मिर्ची...' टेनिस स्टार ने दिया ऐसा जवाब

दरअसल, सानिया ने महिला टेनिस एसोसिएशन (Women Tennis Association) के होबार्ट अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट (Hobart International Tournament) से खेल में वापसी की है. सानिया ने अपनी साथी नादिया किचेनोक के साथ टूर्नामेंट के क्वाटरफाइनल में एंट्री कर ली है. दोनों की जोड़ी ने जॉर्जिया की ओकसाना कलाशनिकोवा और जापान की मियू केटो को 2-6, 7-6, 10-3 से हराते हुए जीत दर्ज की.

इसके बाद सानिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर जीत के बाद एक पोस्ट शेयर किया. इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वह अपने बेटे के साथ नजर आ रही हैं. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है. इतने समय बाद मेरे पहले मैच के दौरान माता-पिता और मेरा बेटा मेरे साथ हैं और हमने पहला राउंड जीत लिया''.

Today was one of the most special days of my https://t.co/OmE4Vq7KlQ have my parents and my little baby boy wit me in my first match after so long..and we WON our first round.feel very grateful for the love I am receiving.. BELIEF!! Takes you places YES my baby boy,we did it pic.twitter.com/xxPQ4E2IFE — Sania Mirza (@MirzaSania) January 14, 2020

इसके बाद सानिया के फैन्स ने भी उनकी पोस्ट पर कमेंट्स करने शुरू कर दिए और उन्हें इस जीत पर ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी.

It's been quite a journey that will inspire so many around you @MirzaSania comebacks are always more tougher and challenging https://t.co/GP2IwjdI2y — Harini Rana (@HariniRana) January 14, 2020

The queen is back — Manchester United is (@pratikthakur3) January 14, 2020

so happy for you @MirzaSania ... Just being able to come back was a victory. Anything more will be just more feathers in your overloaded cap - the leader in doubles titles amongst active @WTA players (41). https://t.co/0sMuXOb6GB — Aditya Sharma (@adi2088) January 14, 2020

Comeback win for Sania Mirza. We have missed you so much. — Anshul Chavhan (@anshul_chavhan) January 14, 2020