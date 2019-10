संजय कपूर को एक्टिंग के लिए मिला ब्रिटेन की संसद में अवॉर्ड, ट्विटर पर लोगों ने इस तरह लिए मजे

बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर (Sanjay Kapoor) को ब्रिटेन की संसद में 'सबसे प्रेरणादायक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता' (Most Inspiring Bollywood Actor) का अवॉर्ड दिया गया. संजय कपूर पिछले 30 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. उनको आखिरी फिल्म ‘जोया फैक्टर' हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें उनकी भतीजी सोनम कपूर मुख्य भूमिका में हैं. अवॉर्ड मिलने के बाद उन्होंने कहा, ''हर एक्टर को अच्छा लगता है जब उसको अवॉर्ड मिलता है. जब आपको 25 साल बाद भी अवॉर्ड मिले तो लगता है लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं और काम की सराहना कर रहे हैं. मैंने ‘दिल संभल जा जरा' जैसे टीवी सीरियल में काम किया. मुझे लगता है कि 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी आपका करियर बना सकती है.''

अवॉर्ड मिलने के बाद ट्विटर पर कई रिएक्शंस आए हैं. किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि संजय कपूर को ब्रिटेन की संसद ने इतना बड़ा अवॉर्ड दिया है. लोगों ने कई मीम्स और जोक्स बनाए हैं.

