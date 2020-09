फिनिश लाइन के पास जाकर खड़ा हो गया एथलीट, जानिए क्यों जीतने दिया दूसरे एथलीट को... देखें Video

21 वर्षीय एथलीट ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई. वो फिनिश लाइन के करीब खड़े हो गए और टेगल का इंतेजार करने लगे. सबसे पहले उन्होंने टेगल को फिनिश करने को कहा. डिएगो मेंट्रिगा ने कहा, 'वो रेस में हमेशा से मेरे आगे रहे. मुझसे ज्यादा वो डिजर्व करते हैं.'

फूटेज ने बार्सिलोना में मैराथन के दौरान ब्रिटिश एथलीट को फेंस में दौड़ते हुए दिखाया. अपने प्रतिद्वंद्वी की गलती का एहसास होने के बाद, डिएगो मेंट्रिगा ने अपनी रफ्तार धीमे कर ली. उन्होंने टेगल का इंतजार किया और उनको दौड़ पूरी करने का मौका दिया. टेगल ने आते ही पहले मेंट्रिगा से हाथ मिलाया और फिनिश लाइन पार किया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि डिएगो मेंट्रिगा सरेंडर करते हैं. जिससे टेगल ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें Video:

When Spanish triathlete Diego Méntriga noticed that British triathlete James Teagle went the wrong way before finish line of Santander Triathlon,Mentriga waited for him so he could take what he says is his deserved 3rd place.“He was in front of me the whole time.He deserved it.” pic.twitter.com/5Mo52QZ3rJ