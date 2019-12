किसी ने ''संतरा मैगी'' की तस्वीर की शेयर, लोगों ने कहा- ''यह क्या देख लिया''

खास बातें संतरा मैगी की तस्वीर हो रही है वायरल ट्विटर पर लोगों को नहीं पसंद आया मैगी के साथ यह एक्सपेरिमेंट यूजर्स ने कहा- ''इसे इंटरनेट से हटाओ''

भारत में फूड लवर्स के बीच मैगी (Maggie) का काफी क्रेज है. फटाफट बन जाने वाले मैगी नूडल्स बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई खाना पसंद करता है. इसके मसाले के टेस्ट को भी लोग काफी पसंद करते हैं, फिर चाहे वो वेज मैगी, चिकन मैगी या फिर अंडा मैगी हो... हर किसी की अपनी अलग पसंद हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर एक शख्स ने ऐसी मैगी की तस्वीर शेयर की है, जिसे लोग देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं.

दरअसल, शख्स ने संतरा मैगी की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, ''मैंने अभी इसे अपने दोस्त के इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा''.

Just saw this on a friend's IG story bruh what are y'all smoking pic.twitter.com/v63FEneIgI — PotatHOE (@potathoe69) December 11, 2019

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर इस तरह के एक्सपेरिमेंटल डिश की तस्वीरों को शेयर किया हो. इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है. कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर गुलाब जामुन पिज़्जा, कुरकुरे मिल्कशेक, दाल मखनी कैपेचीनो जैसी एक्सपेरिमेंटड डिश की तस्वीरें भी सामने आईं थी, जिन्हों ट्विटर पर लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था.

इस बार भी संतरा मैगी को लेकर लोगों का ऐसा ही रिएक्शन है.

इस पर रिप्लाय करते हुए एक यूजर ने लिखा, ''जब एक शाखाहारी प्रॉन नूडल सूप बनाने की कोशिश करता है''.

When a vegetarian try to make replica of Prawn noodle soup dish. pic.twitter.com/0yVBcz396t — Dessie Aussie ♂️ (@uttampatel) December 12, 2019

वहीं एक अन्य ने तो आइसक्रीम नूडल्स की ही तस्वीर शेयर कर दी.

एक अन्य ने लिखा, ''यह सुबह-सुबह क्या दिखा दिया''.

Ye subah subah kya dikha diya pic.twitter.com/DwuNZfFJwd — Saurabh Mishra (@SaurabhM16) December 11, 2019

एक ने लिखा, ''इसे इंटरनेट से हटाओ''.

please get off the internet pic.twitter.com/5Bq088UK7j — yeet (@notjeet) December 11, 2019

गौरतलब है कि इससे पहले सोशल मीडिया पर एक महिला ने दूध वाली मैगी बनाई थी और ट्विटर पर यूजर्स को यह पसंद नहीं आया था.