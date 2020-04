पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर बने लड़की तो लोगों ने किया Troll, बोले- 'जाग गई अंदर की औरत...' VIDEO देख हो जाएंगे लोट-पोट

वीडियो में सकलैन मुश्ताक ने बताया कि उनकी बेटी ने ये मेकअप किया. साथ ही बताया कि बेटी ने कई साल पहले उनका मेकअप किया था. इस बार जबरदस्ती जिद करके उनका मेकअप किया. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और इस क्लिप को एन्जॉय करें.''

देखें Video:

Stay safe, stay at home with your loved ones and enjoy our clip pic.twitter.com/iFPP7p6ce2 — Saqlain Mushtaq (@Saqlain_Mushtaq) April 6, 2020

इस वीडियो पर सकलैन मुश्ताक को खूब ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने कहा, ''मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया है.'' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ''कोरोनावायरस ने सकलैन के अंदर की औरत को जगा दिया है.''

میک اپ کچھ زیادہ ہوگیا — فرح درویش (@farahsyed07) April 6, 2020

She is Gorgeous check out The Killer Smile pic.twitter.com/RjjrnMIfp9 — ErTuğRul KaShMiRi (@Ertugru1Y1Sagar) April 6, 2020

Saqlain mushtaq ki andar hi aurat ko quarantine ne jaga diya — Quarantined Sehar Shinwari (@SeharShinwari) April 6, 2020

इस वीडियो की उनकी खूब तारीफ भी हो रही है. पाकिस्तानी बल्लेबाज शहजाद अहमद ने भी उनकी खूब तारीफ की है. उन्होंने लिखा, ''आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो सकी भाई.'' वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ''ट्रोलर्स को इग्नोर कीजिए, आप पिता होने का शानदार फर्ज निभा रहे हैं.'' पाकिस्तानी बल्लेबाज अतीक-उज-जमन ने लिखा, ''बाप हो तो ऐसा...''

you are looking gorgeous saqi bhai. Tooo goooooood — Ahmad Shahzad (@iamAhmadshahzad) April 6, 2020