खास बातें दो बच्‍चों का टिकटॉक वीडियो वायरल हो रहा है बच्‍चे स्‍कूल यूनिफॉर्म में समरसॉल्‍ट कर रहे हैं इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं

इंटरनेट पर पिछले कई दिनों से स्‍कूली बच्‍चों का एक हैरतअंगेज वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में दो स्‍कूली बच्‍चे सड़क पर चलते हुए अपनी जिमनास्टिक स्किल दिखा रहे हैं. वीडियो के मुताबिक सबसे पहले लड़का पर्फेक्‍ट समरसॉल्‍ट करता है और उसके बाद लड़की डबर समरसॉल्‍ट करते हुए बेहद खूबसूरती से पूरे बैलेंस के साथ नीचे आती है. स्‍कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहे इन बच्‍चों ने न सिर्फ बड़े आराम से समरसॉल्‍ट किया बल्‍कि हैरान करने वाली बात ये है कि उनके कंधों पर उनका बैग भी है. बैग के बावजूद उनके बैलेंस में कहीं कोई कमी नहीं आई.

यह भी पढ़ें: TikTok Top 10: मां को सूखी रोटी देने के बाद बेटे को याद आया बचपन

आप भी देखिए वीडियो:

Good morning pic.twitter.com/ZgycJSP0yM — Tik Tok Tik Tok (@0__1) August 25, 2019

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए खेल मंत्रालय से इन दोनों बच्‍चों पर ध्‍यान देने की गुहार लगाई है जो शायद प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलने पर ओलंपिक्‍स में भारत का नाम रौशन कर सकते हैं.

These Kids Are Potential Gymnasts If Properly Groomed And Given Training...!



See If We Can Share And Show Power Of Social Media So That These Kids Be Taken Attention Of.@KirenRijijupic.twitter.com/HK8j7AiarH — SINGH ਸਿੰਘ 🇮🇳 ਹਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (@HatindersinghR) August 25, 2019

Wow A future Gymnast — яuɞєєňÁ_محر (@rubeena_uns) August 25, 2019

Why can't we have a team whose work throughout year is just going to places and finding these talented kids. Why @KirenRijiju don't we make a world class coaching centers in each state on a PPP model or with CSR of corporates. Khelega India tabhi badega India. Jai hind — Maj Ajay Yadav(Retd) (@adcajay) August 25, 2019

Koi in bacho ko Olympics me bhejo 🥺🥺 — Fais Un Sourire (@Muskurahateinn) August 25, 2019

What the hell ? With school bag and they are at ease ! — Sushmitha Prasad (@sprasad1952) August 25, 2019

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. बस जरूरत इनके हौंसलों को पंख देने की है.