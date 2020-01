स्कूली छात्राओं ने डांस करते हुए याद किया 3 का पहाड़ा, Viral Video देख लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

सोशल मीडिया (Social Media) पर स्कूली छात्राओं (School Students) का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो नाचते-गाते हुए पहाड़े (Tables) याद कर रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. 45 सेकेंड के इस वीडियो में बच्चियां कन्नड़ भाषा में पहाड़ा याद करते हुए नाचती हुई नजर आ रही हैं.

वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, ''अगर मैंने भी इसी तरह से पहाड़े याद किए होते, जैसे ये कन्नड़ स्कूल की छात्राएं याद कर रही हैं तो मुझे ये तो पता नहीं कि मेरी गणति अच्छी होती कि नहीं, लेकिन अब तक मेरा डांस जरूर अच्छा हो गया होता. मैं सोच रही हूं कि यह कर्नाटक का कौन सा स्कूल है''.

इस वीडियो में बच्चियों का एक ग्रुप स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहा है और 3 का पहाड़ा याद करते हुए दिखाई दे रहा है.

If only I was taught 3-Table like in this #Kannada school.

Not sure about my #math, would have at least got good in #dance by now:).

Wonder which #Karnataka school this is?@readingkafka@neeleshmisrapic.twitter.com/RaUKrFZfFL