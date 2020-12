स्कूल के बच्चे ने 10 साल पहले की थी 2020 की ऐसी भविष्यवाणी, अब हो रही Viral

केविन सिंह वर्तमान में ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं, उन्होंने दशक पुरानी किताब में 2020 को लेकर भविष्यवाणी की थी. जिसमें उन्होंने लिखा था कि हर कोई शांति से रहेगा और मानवता 2020 में हर बीमारी का इलाज करेगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.



केविन सिंह ने किताब में लिखा था, "2020 के लिए मेरी भविष्यवाणी यह ​​है कि हर कोई शांति से रहेगा और वहां की हर बीमारी को ठीक कर देगा.'' उनकी स्कूल की सालाना किताब की एक तस्वीर में देखा गया है, जिसे व्यापक रूप से ऑनलाइन साझा किया जा रहा है.

भविष्यवाणी को ट्विटर पर 70,000 से अधिक बार 'पसंद' किया गया है. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने अपनी भविष्यवाणी के साथ केविन को वर्ष के लिए 'जिंक्सिंग' के लिए दोषी ठहराया.

कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया..

जैसे ही यह फोटो ऑनलाइन वायरल हुई, यह केविन सिंह तक भी पहुंच गया, जिन्होंने 2020 में jinxing के लिए माफी मांगी...