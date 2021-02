साइंस फिक्शन या हॉरर फिल्म, आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को देखकर बताइए

सीरीज की एक कड़ी में, एक चरित्र को उसके हाथ में एक फोन प्रत्यारोपित हो जाता है, ताकि वह कान में अपना हाथ लगाकर कॉल कर सके और कॉल रिसीव कर सके. उस एपिसोड से निकाली गई क्लिप में, जिसे आनंद महिंद्रा द्वारा साझा किया गया है, कैरेक्टर को एक दोस्त के साथ दिखाया गया है, कि कैसे एक माइक्रोचिप ने उसके हाथ को ही फोन दिया है. महिंद्रा ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा है, ‘अब यह आपकी उम्र और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, कि यह वीडियो एक डरावनी कहानी की तरह लग रहा है या भविष्य में आने वाली पेचीदा संभावनाओं की तरह.'

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने आज सुबह ट्विटर पर टीवी शो से एक क्लिप साझा की और लिखा: "आपकी उम्र और दृष्टिकोण के आधार पर, यह क्लिप या तो एक प्रेरणादायी साइंस फिक्शन कहानी है या एक डरावनी फिल्म है." वीडियो को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अबतक लगभग 27 हजार से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और 600 से ज्याजा लाइक्स मिल चुके हैं.

देखें Video:

Depending on your age & outlook, this clip is either an uplifting sci-fi story or a horror movie.

When your hand becomes the phone, what does your brain become?? pic.twitter.com/YOf9W4Z3b6 — anand mahindra (@anandmahindra) February 10, 2021

Can't believe this !! Do we really need so much technology/science in life!!? I guess we Human loosing our innocence n organic nature... Confused 🤔 — Prajakta Jadhav (@PrajaktaJadhav1) February 10, 2021

I am horrified.........we will further get impacted by the technology. As it is kids have stopped talking to family members unless on a phone, what more do we want to do. Then why are we worried about cancer and similar incurable diseases. Phew!! — Shalini (@Shalshandle) February 10, 2021

Future's here, whether you want it or not, you have brought it here. https://t.co/bkAa5fRyaf — AvijitD (@avijitdev) February 10, 2021

We have seen lots of impossible to come into possible in this world. Interesting to see. — Karnan (@KKarnan369) February 10, 2021

बता दें कि आनंद महिंद्रा के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. जहां वह अक्सर दिलचस्प वीडियो और जानकारीपूर्ण बातें साझा करते हैं. इस महीने की शुरुआत में भी उन्होंने मुंबई लोकल ट्रेन के सामने झुकते हुए एक व्यक्ति की फोटो शेयर की थी.