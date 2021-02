वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा पालक, जो भेज सकेगा ईमेल, देगा विस्फोटकों की सूचना

जी हां, यह बात जानकर आप जरूर हैरान होंगे कि अमेरिका के प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलजी Massachusetts Institute of Techonlogy (MIT) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पालक बनाई है जो ईमेल करने में सक्षम है. एमआईटी के वैज्ञानिकों ने नैनोटेक्‍नॉलजी की मदद से इस पालक को बेहद खास मकसद से तैयार किया है. यह पालक एक सेंसर की तरह से हो गए हैं जो विस्‍फोटक पदार्थों को सूंघने में सक्षम हैं. वैज्ञानिकों ने बताया, कि ये पालक विस्‍फोटक पदार्थों (explosives like land mines) की सूचना मिलने के बाद उसकी सूचना वैज्ञानिकों को बिना किसी तार की मदद से भेज सकेंगे.

Plant-human communication is finally here...and it's wonderfully weird. 🥬



Spinach has been engineered to send emails when it finds specific compounds.



This tech could be used to detect landmines, pollution, and even upcoming droughts.



The ultimate superfood...!



वैज्ञानिकों ने पालक को इसलिए चुना है क्‍योंकि इसके अंदर बड़ी मात्रा में आयरन और नाइट्रोजन पाया जाता है जो उत्‍प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए सबसे महत्‍वपूर्ण तत्‍व है. शोधकर्ताओं को पालक को धोना, जूस बनाना और पाउडर के रूप में पीसना पड़ा ताकि उसे नैनोशीट्स में बदला जा सके. अमेरिकी वैज्ञानिकों की इस खोज को इंसान और पौधों के बीच संवाद की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. भविष्‍य में इस तकनीक की मदद से संभावनाओं के और द्वार खुल सकते हैं.

वहीं, दूसरी तरफ खबर के बारे में ट्वीट @euronewsliving द्वारा शेयर करते ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई यूजर्स ने विज्ञान की दुनिया में इस विचित्र खोज पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. आइए एक नजर डालते हैं कि वैज्ञानिकों की इस नई खोज पर लोगों ने किस तरह रिएक्शन दिए...

First email to popeye — Accas4Life (@Accas4Life) February 1, 2021

Can you imagine being the scientist that gets this email eye- pic.twitter.com/Vo8uRCt0wB — 🍓Plague Dr. Jasparrows🍓⚧️🔭♿️ (@Jasparrows) February 2, 2021

Our dedicated team of professionals are waiting to take your call pic.twitter.com/N4NfIe5HBS — Andy Price (@imandyprice) February 2, 2021

Not a smart move. Next step will be Spinach calling us 5 times a day to tell us our cars extended warranty has ended. — Larry Enticerrrr (@AaronB68084388) February 2, 2021

What if we accidentally eat the spinach that's supposed to send the emails? pic.twitter.com/u4P2m5qA6K — Feel it Tweet it! ❤🐦 (@LiZaisatweetie) February 2, 2021