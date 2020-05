ट्विटर पर स्क्रोल करते हुए अजीबोगरीब प्रजाति की हुई खोज, ये कीड़ों पर करता है अटैक

एना सोफिया रेबोलेरा को तस्वीर में मिलिपेड पर कुछ अजीबोगरीब डॉट्स दिखाई दिए. उन्होंने कहा, 'मैंने मिलिपेड में पहली बार ऐसे डॉट्स देखे थे. देखते ही मैं तस्वीर को लेकर अपने एक सहयोगी के पास पहुंची, फिर हम तुरंत उसको संग्रहालय में ले गए और रिसर्च शुरू की.'

रेबोलेरा ने अपने सहकर्मी हेनरिक एनगॉफ के साथ मिलकर म्यूजियम में कई मिलिपेड पर रिसर्च की गई तो उसमें भी ये फफूंद का पता चला. इससे पहले कभी इसका पता नहीं चला था. इस फफूंद का नाम ‘ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटरी' (Troglomyces twitteri) रखा गया है. यह एक परजीवी फफूंद है जो कीड़ों और मिलीपीड पर हमला करता है.

A super cool story came out today! We finally have a species of ectoparasitic fungus known from millipedes in North America, thanks to @SReboleira's keen eyesight. https://t.co/KMaklHpn6t