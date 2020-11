फुटबॉल मैच में रेफरी के सिर पर नहीं थे बाल, कैमरे ने सिर को समझ लिया फुटबॉल और फिर... देखें Viral Video

आईसीटी ने ऑटोमैटिक कैमरा की घोषणा महीने की शुरुआत में की थी और इसे सबसे शानदार बताया था. उन्होंने कहा था, 'केलेडोनियन स्टेडियम में पिक्सेलोट कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे. यह कैमरा बॉल के ट्रैक से चलेगा. बॉल जहां जाएगी, यह कैमरा वहीं की चीज दिखाएगा. चैम्पियनशिप के हर मैच में इसका इस्तेमाल किया जाएगा.'

दुर्भाग्य से, योजना गड़बड़ हो गई, जब कैमरे ने शनिवार के मैच के दौरान रेफरी के बिना बाल के सिर को फुटबॉल समझ लिया और उन्हीं की तरफ कैमरा घूमता दिखा.

देखें Video:

Everything is terrible. Here's a football match last weekend that was ruined after the AI cameraman kept mistaking the linesman's bald head for a football. https://t.co/BsoQFqEHu0 pic.twitter.com/GC9z9L8wHf

एआई कैमरा की गड़बड़ी से कई दर्शक घबरा गए और इसकी शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया पर गए.

Inverness Caledonian Thistle don't employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman's head... pic.twitter.com/LeKsc2bEj7