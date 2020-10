समुद्र किनारे शख्स ने फेंका फेस मास्क, तो चिड़िया ने चोंच में रखकर किया कुछ ऐसा... तस्वीर ने बढ़ाई चिंता

कस्बे के निवासी 52 वर्षीय निक, साइकिल से जा रहे थे, जब उन्होंने समुद्र के किनारे पर सीगल को फेस मास्क के साथ चलता देखा. उन्होंने कहा, 'मैं साइकिल से समुद्र के पास से गुजर रहा था, तब मैंने सीगल को देखा. मैं देखता हूं कि यहां बहुत सारे यूज किए हुए मास्क पड़े रहते हैं.'

उन्होंने कहा, 'मैंने कुछ तस्वीरें लीं और तभी मैंने एक सीगल को देखा, जो मास्क चोंच के सहारे लेकर घूम रही थी. वो बहुत छोटी थी. देखकर मैं काफी परेशान हो गया.'

यह टाउन हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए लोकप्रिय है. स्थानीय लोगों के अनुसार, यहां काफी लोग आते हैं. लेकिन मास्क और पीपीई किट यहीं छोड़ जाते हैं.

यह तस्वीर ट्विटर पर व्यवसायी धनराज नाथवानी और भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा साझा की गई थी. नाथवानी ने इसे साझा करते हुए लिखा, 'यह तस्वीर हमारे लिए एक मजबूत संदेश भेजती है कि हमें अपने बायोवेस्ट को कितनी जिम्मेदारी से संभालने की जरूरत है. हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि खुले में मास्क फेंकने से पानी और मिट्टी दूषित होगी.'

This photo sends out a strong message to us that we need to handle our #biowaste more responsibly! Given the huge volume of #waste, we need to be careful that #COVID19 does not spread through the waste to other humans or #wildlife or contaminate the soil or #water.#Nature@WWFpic.twitter.com/pBKM1yZZws