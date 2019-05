ट्रैफिक कैमरे में फोटो क्लिक कराने आ गए पक्षी, वायरल हो रहा है ये मजेदार वीडियो

लंदन में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दो पक्षी (सीगल) लंदन के ट्रैफिक कैमरे के सामने आकर बैठ गईं. DailyMail की खबर के मुताबिक, पक्षियों को पिछले दो दिनों से कैमरे के सामने घूमते हुए फिल्माया गया है. ट्विटर पोस्ट के जरिए ये पक्षी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. कैमरे के सामने ये पक्षी अटखेलियां करते दिख रहे हैं.

ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की वेबसाइट ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट किया है. जिसको हजारों में लाइक्स मिले और कई लोगों ने कमेंट किया.

Due to popular demand, a quick update from our reporter just north of the Blackwall Tunnel..... pic.twitter.com/NxKVMqGca3

जिसके बाद पब्लिक डिमांड के बाद एक वीडियो पोस्ट किया गया. जिसमें उन्होंने पक्षी को रिपोर्टर बताया और ट्रैफिक के बारे में जानकारी दी.

Our cameras usually give us a bird's eye view of traffic across London, but we'd like to thank our new colleagues Graeme and Steve for helping out at beak times. pic.twitter.com/lsIDhD8nL2