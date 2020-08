चोरी से दुकान में घुसी चिड़िया, चिप्स का पैकेट चुराकर ऐसे लगा दी दौड़... देखें Viral Video

यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सीगल चोरी से दुकान के अंदर दाखिल होती है और चिप्स का पैकेट मुंह में दबाती है और तेज दौड़ पड़ती है.

इस वीडियो को सबसे पहले टम्बलर में शेयर किया था, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करने के बाद यह वायरल हो चुका है. फेमस टीवी पर्सनेलिटी ज़िया टॉन्ग ने इस वीडियो को शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'देखिए कैसे सीगल आराम से आती है और तुरंत भाग निकलती है. यह सीगल अनुभवी शॉपलिफ्टर है.'

