सुषमा स्वराज ने हार्ट अटैक से 10 मिनट पहले की थी इनसे बात, कहा था- 'तुम्हें मेरे घर आना होगा और...'

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात निधन हो गया. वह 67 वर्ष की थीं. सुषमा स्वराज को देर रात एम्स अस्पताल लाया गया और उन्हें सीधे आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया. जिसके कुछ देर बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया. एम्स के चिकित्सकों ने बताया कि हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया. वकील हरीश साल्वे जिन्होंने भारत के लिए कूलभूषण केस लड़ा था, उन्होंने सुषमा स्वराज के निधन को हैरान करने वाला बताया है. हार्ट अटैक से कुछ मिनट पहले ही उनकी सुषमा स्वराज से बात की थी.

सुषमा स्वराज का ऐतिहासिक भाषण: 'हमें धर्मनिरपेक्षता की ये परिभााषा मान्य नहीं, चाहे सरकार रहे या जाए'- देखें VIDEO

Harish Salve, Senior Advocate: For me, #SushmaSwaraj ji was an elder sister. I was simply stunned y'day on hearing about her demise. At 8:45 pm I had a talk with her. She said 'you have to come&take your fees of Re.1 for Jadhav case'. Just 10 min post that, she had cardiac arrest pic.twitter.com/zO2iyKAgex — ANI (@ANI) August 7, 2019

वरिष्‍ठ वकील हरिश साल्‍वे ने सुषमा स्‍वराज के निधन पर शोक व्‍यक्‍त करते हुए कहा, "मेरे लिए सुषमा जी एक बड़ी बहन थीं. उनके निधन की खबर सुनकर मैं स्‍तब्‍ध रह गया. रात के पौने नौ बजे मेरी उनसे बात हुई थी. उन्‍होंने कहा था कि आपको आना पड़ेगा और जाधव केस के लिए अपनी एक रुपये की फीस लेनी होगी. इसके 10 मिनट बाद ही उन्‍हें दिल का दौरा पड़ गया."

VIDEO: सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए रो पड़े आडवाणी, कहा- मेरे बर्थडे पर मेरी पसंद का केक लाना कभी नहीं भूलीं

सुषमा स्‍वराज को याद करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, "सुषमा जी ओजस्‍वी वक्‍ता थीं. 25 साल की उम्र में पहली बार मंत्री बनीं. 42 साल तक पार्टी के लिए काम किया. 1982 से मेरा उनके साथ संपर्क रहा. चार दिन पहले ही बात हुई थी. वो बिलकुल ठीक थीं. कल्‍पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि वो चली जाएंगी."

सुषमा स्वराज की वजह से पाकिस्तान से लौटी थी 'हिंदुस्तान की बेटी', निधन पर रोते हुए कहा- 'मैंने अपनी...'

Chinese Ambassador to India Sun Weidong: Sad to learn about the passing away of #SushmaSwaraj, former Minister of External Affairs of India. Appreciate her contributions to #China-#India relations. Express my deep condolences to her family. pic.twitter.com/C3zAOfswDo — ANI (@ANI) August 7, 2019

भारत में चीन के राजदूत सन वेडोंग ने कहा, "हम भारत की पूर्व विदेश मंत्री के निधन की खबर सुनकर अत्‍यंत दुखी हैं. हम चीन और भारत के संबंधों में उनके योगदान की सराहना करते हैं. मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं."

जब सुषमा स्वराज के साथ उज्बेकी महिला ने गाया था राज कपूर का गाना, वीडियो हुआ वायरल

Sarabjit Singh's sister Dalbir Kaur:Could not believe that she would leave us so soon, still can't. It's a huge loss for the entire country. She always helped people. Whether it was Hamid Ansari, Sarabjit, Geeta or Jadhav, she helped all. May her soul rest in peace. #SushmaSwarajpic.twitter.com/YHcrejm5o7 — ANI (@ANI) August 7, 2019

सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने सुषमा स्‍वराज के आकस्मिक निधन पर कहा, "मुझे विश्‍वास नहीं हो पा रहा है कि वो हमें इतनी जल्‍दी छोड़कर चली जाएंगी. यह पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है. उन्‍होंने हमेशा लोगों की मदद की है. फिर चाहे वो हामिद अंसारी हो, सरबजीत हो या फिर गीता और जाधव. उन्‍होंने सबकी मदद की. भगवान उनकी आत्‍मा को शांति दे."